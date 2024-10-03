Фигурант дела о некачественных сухпайках дал показания на Булгакова

Один из фигурантов уголовного дела о поставке некачественных сухпайков в армию России дал показания на экс-замминистра обороны генерала армии Дмитрия Булгакова, который находится под следствием по делу о мошенничестве.

Он во время допроса заявил, что Булгаков располагает сведениями, которые могут быть интересны следователям, расследующим дело, сообщает ТАСС.

При этом не уточняется, кто именно дал показания и в каком процессуальном статусе он находится.

Ранее сообщалось, что Булгаков препятствует расследованию уголовного дела о мошенничестве. Он и другие фигуранты могут скрыться от следствия за границей.