Экс-чиновника Минобороны отправили под домашний арест по делу о мошенничестве

Суд отправил под домашний арест бывшего заместителя начальника филиала управления лесного хозяйства Минобороны России Александра Случака.

Он проходит по делу о многомиллионном хищении бюджетных средств по государственному контракту военного ведомства. По делу также арестован генеральный директор ООО "Транслесстрой" Озман Авдалян.

По данным следствия, в 2022 году Случак и Авдалян, исполняя многомиллионный госконтракт по рубке лесных насаждений Минобороны, занизили стоимость леса, который должен был быть вырублен. Фигуранты похитили не менее 20 млн руб. Похищенные средства Случак и Авдалян распределили между собой. Их имущество на 25 млн руб. арестовано, сообщает Forbes.