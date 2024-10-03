Стали известны подробности закона, разрешающего подсудимым заключать контракты на военную службу

Глава государства Владимир Путин подписал два закона о возможности в период мобилизации или в военное время заключать контракты с обвиняемыми, чьи дела находятся в производстве суда первой или апелляционной инстанции, а также о приостановке судопроизводства по уголовным делам таких подсудимых.

Первый закон разрешает обвиняемым заключать контракты на военную службу во время мобилизации, военного положения или военного времени. Его внесли в Госдуму 29 августа. Документ был принят 24 сентября, на следующий день его одобрил Совет Федерации.

Второй закон предусматривает возможность приостановки судебного производства по делу и освобождения подсудимых от уголовной ответственности в случае их призыва на военную службу в период мобилизации или военного времени, а также при заключении контракта на службу в этот же период.

Предложенная парламентариями схема предполагает, что на время службы производство по делу такого подсудимого будет приостановлено, а полностью освободиться от уголовной ответственности он сможет после получения государственной награды или увольнения с военной службы — по возрасту, состоянию здоровья, в связи с окончанием периода мобилизации, отменой военного положения или истечением военного времени.

Приостановка судопроизводства распространяется также на тех, кто совершил преступление во время службы в Вооруженных силах в условиях мобилизации, военного положения или военного времени. Такой механизм действует для осужденных, приговор в отношении которых не вступил в силу, включая стадии апелляции. Эту инициативу внесли в Думу 23 августа. Она была принята депутатами 24 сентября. 25 сентября, закон одобрил Совфед, сообщает Forbes.

Ранее заключить контракт на военную службу и освободиться от уголовной ответственности могли только обвиняемые, чье дело еще не передали в суд, либо уже осужденные.