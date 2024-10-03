На границе Челябинской области и Казахстана подавили потасовку мигрантов

На границе между Россией и Казахстаном силовики погасили конфликт мигрантов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в Челябинской области, на КПП "Бугристое". По данным источника, в очереди несколько человек стояли на продление срока пребывания в России. В какой-то момент между ними произошел конфликт. Что стало причиной громкого выяснения отношений, неизвестно.

В результате пограничники и полицейские заставили всех, кто находился в машинах, выйти и лечь на асфальт.

"Со всеми провели профилактическую беседу о том, как вести себя на границе, а потом КПП вернулся к обычной работе", – сообщается в публикации.