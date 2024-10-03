03 Октября 2024
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Фото: Накануне.RU

Путин назначил Жогу своим полпредом в УрФО

Владимир Путин назначил героя ДНР, экс-председателя Народного совета республики Артёма Жогу полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе, об этом сообщает Кремль.

Нынешний полпред Владимир Якушев в июне был назначен на должность врио секретаря генсовета "ЕР" вместо Андрея Турчака, который был отправлен руководить республикой Алтай. И все это время Якушев совмещал оба поста, а 24 сентября Владимир Путин освободил его от должности полпреда. При этом Якушев также был делегирован в Совфед и занял пост вице-спикера, который до отправки на Алтай тоже занимал Турчак.

В СМИ звучали версии о том, что на пост нового полпреда могут быть назначены или депутат Госдумы, бывший губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин, или депутат Госдумы, координатор "ЕР" по УрФО Иван Квитка. Тем не менее, эти прогнозы не сбылись, и полпредом стал участник программы "Время героев".

Путин заявил, что Жога многое сделал для Донбасса и для России в целом, и должность полпреда президента в УрФО — большая и важная работа, там много предприятий ОПК, добавил глава государства.

Политологи также обращают внимание, что новое назначение снижает влияние так называемой "собянинской группы" в УрФО, поскольку до недавних пор выходцами из нее были пять губернаторов федерального округа и полпред.

Артем Жога(2024)|Фото: kremlin.ru / пресс-служба Кремля

Артем Жога родился 18 января 1975 года в Магаданской области. С 1990-х жил на Украине, в Славянске, занимался бизнесом. В феврале 2014 года вступил в народное ополчение Донбасса. Служил в батальоне "Спарта", подразделении народной милиции Донецкой народной республики (ДНР). В 2023 году в регионе прошли первые после вхождения в состав России парламентские выборы. В их результате Жога стал депутатом Народного совета ДНР от партии "Единая Россия". С 20 сентября того же года – председатель Народного совета ДНР.

Теги: Владимир Путин, Артем Жога, полпред


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