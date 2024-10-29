29 Октября 2024
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Экономика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Очередной поток программы «Школы предпринимательства» стартовал в Астрахани

Центр «Мой бизнес» Астраханской области запустил очередной поток программы «Школы предпринимательства», в рамках которой 10 астраханских предпринимателей получают актуальную информацию по масштабированию своего проекта. Тренером школы выступила Ольга Гребенюк, сертифицированный тренер АО «Корпорация МСП».

Образовательная программа реализуется по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. Обучение проходит на базе Штаба общественной поддержки партии «Единая Россия».

Коллаж, национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"(2024)|Фото: Накануне.RU

В первый день программы участники совместно с тренером проводили диагностику бизнеса: прописывали продуктовую матрицу, делали анализ конкурентов, прописывали бизнес-процессы, просчитывали финмодель. Всего программа курса рассчитана на 5 дней, по итогам которых каждый участников полностью переупакует свой бизнес.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Школа предпринимательства — курс, рассчитанный на действующий бизнес с выстроенными процессами. Но, как говорится, нет предела совершенству — любые процессы можно оптимизировать, автоматизировать и выстроить продуктивнее — этим и занимаются участники программы «Школа предпринимательства». Программа разработана АО «Корпорация «МСП» совместно с российскими общественными организациями и высшими учебными заведениями, осуществляющими деятельность в области поддержки бизнеса.

Теги: школа предпринимательства, мсп, центр мой бизнес, поддержка бизнеса


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