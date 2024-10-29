УФАС: "Т Плюс" необоснованно отказался подключать предпринимателя к теплу

Пермское УФАС выдало ПАО «Т Плюс» предупреждение о необходимости прекратить нарушение в отношении крупного потребителя и подключить его к системе теплоснабжения.

С жалобой на ПАО «Т Плюс» обратился предприниматель – собственник помещения на 1 этаже по ул. Менжинского, 39, которое арендует крупная продуктовая сеть. Заявитель указал, что теплоснабжающая организация отказалась заключать с ним договор на подключение к системе теплоснабжения торговых площадей на 1-ом этаже, сославшись на то, что к теплосетям уже подключены помещения 2-ого этажа, принадлежащего другому совладельцу, и оснований подключать здание повторно якобы не имеется.

Пермское УФАС пришло к выводу, что поведение ПАО «Т Плюс» ущемило право заявителя на недискриминационный доступ к услугам теплоснабжения и усмотрело в этой ситуации нарушение антимонопольного законодательства.

В случае, если ПАО «Т Плюс» не исполнит предупреждение и не подключит заявителя к услуге, будет возбуждено антимонопольное дело, по итогам которого организации может грозить оборотный штраф от 1% до 15% от годовой выручки.