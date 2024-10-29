29 Октября 2024
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Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Состоялась рабочая встреча Игоря Бабушкина с главами муниципалитетов Астраханской области

На заседании координационного совета по местному самоуправлению, которое провел глава региона, обсудили повышение инвестиционной привлекательности, развитие энергетики, а также вопрос передачи муниципального электросетевого комплекса в ведение филиала ПАО «Россети Юг» - «Астраханьэнерго».

По словам и.о. министра промышленности, торговли и энергетики области Виталия Щепина, передача объектов электросетевого хозяйства «Россети Юг» позволит районам не только сократить издержки на содержание и обслуживание сетей, но и передать компании на баланс бесхозные энергобъекты. Сейчас филиал ПАО «Россети Юг» - «Астраханьэнерго» и администрация Астрахани проводят инвентаризацию с последующим заключением договора о передаче имущества. Заместитель гендиректора – директор филиала Виктор Писарев отметил, что создание в регионе единого оператора электросетевых услуг позволит эффективно проводить единую техническую и эксплуатационную политику, синхронизировать внедрение отраслевых технологий и оборудования, и, как следствие, повысить надежность электроснабжения астраханцев.

«Прошу вас совместно с администрацией Астрахани проработать вопрос трудоустройства сотрудников предприятия в филиал. Это квалифицированные кадры, которые нельзя терять», – обратился Игорь Бабушкин к Виктору Писареву.

(2024)|Фото: astrobl.ru

По мнению главы областного минэкономразвития Элины Полянской, важно продолжать развитие малого и среднего бизнеса в муниципалитетах. В регионе в этой сфере занято 27% астраханцев, при этом 66% из них приходится на Астрахань. Местные администрации могут поддержать бизнес, в том числе предоставляя предпринимателям имущество в аренду из перечня государственного и муниципального имущества.

Глава Астраханской области Игорь Бабушкин обязал глав районов дополнить в срок перечень объектов муниципального имущества и проработать вопрос введения туристического налога. Его будут взимать с организаций и физлиц, оказывающих услуги по размещению людей в гостиницах и хостелах. Средства направят на развитие туристической инфраструктуры области.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Губернатор подчеркнул: в регионе многое делается для наращивания объёмов сельхозпроизводства и повышения инвестпривлекательности. В этой связи муниципалитеты должны активизировать работу по вовлечению в оборот неиспользуемых земель, тем более, что для этого есть целевая федеральная программа.

Игорь Бабушкин также поставил задачу в рамках подготовки к 80-летию Великой Победы привести в порядок места воинских захоронений, мемориалы и памятники защитникам Отечества.

Теги: игорь бабушкин, россети юг, иневстпривлекательность, развитие малого и среднего бизнеса


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