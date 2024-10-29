29 Октября 2024
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Экономика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Белорусские партнеры заинтересованы в использовании астраханских портов для экспорта пиломатериалов

Представители Республика Беларусь посетили АО «Астраханский морской порт», осмотрели мощности предприятия и выразили заинтересованность в сотрудничестве, сообщили в министерстве промышленности, торговли и энергетики Астраханской области.

«Цель нашего визита — найти новые рынки сбыта. Нам интересна ваша логистическая база, можно задействовать ваш порт для перевалки наших грузов в страны Прикаспия, в первую очередь, наверное, в Иран. Республика Беларусь экспортирует в месяц 80-90 тысяч кубометров пиломатериалов на различные рынки. Готовы сотрудничать с вами и этот потенциал задействовать», — сказал генеральный директор Могилевского государственного производственного лесохозяйственного объединения республики Сергей Максимович.

Он находится в Астраханской области вместе с заместителем Антоном Вишневским в составе делегации Могилевской области Республики Беларусь, работающей во главе с председателем Могилевского областного исполнительного комитета Анатолием Исаченко. В составе делегации — представители органов власти и деловых кругов.

Вместе с заместителем министра промышленности, торговли и энергетики Астраханской области Михаилом Кабаковым, генеральным директором АО «Астраханский морской порт» Анатолием Ульяновым Сергей Максимович и Антон Вишневский осмотрели территорию порта, обновленный парк техники, обсудили перспективы сотрудничества.

(2024)|Фото: astrobl.ru

«Республика Беларусь является стратегическим партнером Астраханской области в сфере логистики и важнейшим направлением нашего сотрудничества является налаживание логистических цепочек, позволяющих обеспечить транзит белорусских товаров через территорию региона», — отметил Михаил Кабаков.

(2024)|Фото: astrobl.ru

С 2019 года АО «Астраханский морской порт» входит в группу компаний «ВТС-Групп». В ноябре 2024 года предприятию исполняется 87 лет. Порт находится в незамерзающей акватории реки Волга, имеет круглогодичный режим плавания морских судов и обеспечивает сообщение с портами Прикаспийских государств. Порт ежегодно обрабатывает более 400 судов и 4 тысячи вагонов. Территориально АО «Астраханский морской порт» разделен на два грузовых района, на их причалах перегружаются генеральные контейнеры и наливные грузы.

Теги: астрханский порт, логистические цепочки, контейнеры, рынки сбыта


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