До полумиллиона рублей господдержки могут получить астраханские предприниматели

В штабе общественной поддержки под председательством главы регионального минэкономразвития Элины Полянской состоялось заседание конкурсной комиссии для оценки проектов молодых и социальных предпринимателей.

Как сообщили в министерстве экономического развития Астраханской области, претенденты на грант рассказали о своих бизнес-идеях и их реализации. Господдержку они могут получить в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Например, один из предпринимателей представил проект мобильного театра зверей, который поможет рассказать детям о повседневных вопросах в игровой форме. Именитая астраханка, чемпионка мира по самбо планирует открыть спортивную школу единоборств.

Среди заявок — много социальных проектов. Один из них — центр развития для детей. Здесь малыши смогут укрепить здоровье, развить творческие навыки, научиться коммуникабельности и открытости. Также предприниматели представили проекты по открытию школы английского языка, автомастерской, швейной мастерской и другие.

Всего в министерство экономического развития Астраханской области поступило 17 заявок, из них 14 бизнес-проектов от молодых предпринимателей до 25 лет и социальных предприятий были допущены до очного собеседования.