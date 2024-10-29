Виски, ром, самбука, текила: нарколог назвал причину комы у москвички после алкогольных коктейлей

Врач-нарколог Алексей Казанцев назвал причину комы у москвички после 20 шотов. Он сказал, что у нее не сработал рвотный рефлекс, пишет Life

24-летняя девушка отдыхала в московском баре "Руки Вверх!".

По мнению врача, 20 коктейлей – это очень много.

Специалист отметил, что москвичка за очень короткий промежуток времени выпила почти литр крепкого алкоголя. Это привело к интоксикации организма. По его словам, даже зависимые люди не пьют столько за один раз.

По некоторым данным, бармен налил ей два десятка шотов с водкой, ромом, виски, текилой, самбукой и абсентом. По имеющейся информации, девушка пришла в бар из-за проблем со своим молодым человеком.