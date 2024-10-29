Суд в Москве заочно арестовал Смольянинова*

Басманный суд Москвы заочно арестовал актера Артура Смольянинова*. Он также объявлен в международный розыск, передает РИА Новости.

Актеру заочно предъявлено обвинение в действиях, направленных на возбуждение ненависти либо вражды в сети, а также распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ по мотивам политической или иной ненависти группой лиц.

Звезда фильма "9 рота" активно выступал против спецоперации на Украине, после чего уехал за границу. В мае 2023 года Смольянинова* включили в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. В реестр иноагентов его внесли в январе 2023 года.

В октябре 2022 года суд в Москве оштрафовал актера на 30 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Поводом для составления протокола стали высказывания артиста о спецоперации, произнесенные во время видеоинтервью. Согласно экспертизе, Смольянинов* характеризовал "действия Вооруженных сил РФ как захватнические и связанные с геноцидом".

* признан в РФ иноагентом