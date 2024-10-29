На Кубани получил солидный срок убийца командира подлодки "Краснодар"

Краснодарский краевой суд наказал Сергея Денисенко. Он получил срок за убийство командира подводной лодки "Краснодар".

В октябре 2022 г. гражданин Украины Денисенко получил от своих руководителей задание убить командира корабля большой подводной лодки "Краснодар" капитана второго ранга Станислава Ржицкого. Будущий убийца приехал в столицу края и начал готовиться к "работе". В марте 2023 г. Денисенко получил паспорт гражданина России.

10 июля 2023 г. Денисенко подкараулил Ржицкого в парке культуры и отдыха имени 30-летия Победы, где тот бегал по утрам, не менее восьми раз выстрелил в военного и скрылся. 11 июля Денисенко задержан в Туапсе сотрудниками ФСБ во время подготовки к отъезду из России.

Приговор суда – 25 лет с отбыванием первых пяти лет лишения свободы в тюрьме и остальных – в колонии строгого режима, со штрафом в 500 тыс. руб., с ограничением свободы на год и девять месяцев. В пользу отца убитого взыскана компенсация морального вреда в 5 млн руб., сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.