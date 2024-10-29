29 Октября 2024
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Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Делегация Тюменской области работает в Китайской Народной Республике

Делегация Тюменской области работает в Китайской Народной Республике, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Бизнес-миссия тюменской команды в Китай началась с города Дунъин. В первый день заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев здесь презентовал потенциал региона руководству правительства города, совета по развитию международной торговли, Торговой палаты Дунъина, представителям крупных китайских компаний, институтов развития, бизнеса.

Заместитель мэра города Ян Тунсянь выразил заинтересованность в производстве химических материалов, а также в импорте древесины для бумажной компании. Есть предложения и по сотрудничеству в сфере образования.

Также в Дунъине состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве Тюменского индустриального университета и Шаньдунского нефтехимического института — одного из самых передовых вузов нефтяной и химический отрасли в Китае. Еще одно соглашение о партнерстве подписали Торгово-промышленная палата Тюменской области и Дунъинская коммерческая палата.

Во второй день делегация региона посетила выставку нефтяного оборудования и технологий "Нефть и Газ" – China International Petroleum Equipment & Technology Exhibition (CDYPE-2024).

Работа тюменцев в Китайской Народной Республике продолжится до конца недели.

Теги: делегация, КНР, Китайская Народная Республика


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