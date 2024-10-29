Власти хотят создать в стране несколько "передовых школ"

В России будет создан Координационный совет по созданию передовых школ. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Состав совета будет утвержден позже.

Ранее по итогам послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин поручил создать не менее 12 таких школ до 2030 года. Они должны применять лучшие практики обучения, и там не должно быть тех проблем, которые существуют в обычных школах. Пилотный проект по созданию передовых школ был запущен в 2023 году. Его участниками на первом этапе стали Белгородская, Нижегородская, Новгородская, Псковская и Рязанская области.

Ожидается, что в них будут принимать детей с 7 класса, анонсировал Минпрос. Детей в классах будет меньше, чем обычно, а у каждого ребенка будет индивидуальный процесс сопровождения. Впрочем, формально он есть у каждого ребенка и сегодня.

Канал о научной и образовательной политике НОП.РФ пишет, что к проекту есть немало вопросов. Прежде всего, почему их так мало. Ведь 12 школ к 2030 году - это капля в море, что и когда это даст стране?

Доктор технических наук профессор Евгений Белый отмечает, что если в эти школы будут отбирать самых подготовленных детей из региона, то очень сомнительно, что разработанные в передовых школах технологии и практики можно было масштабировать на обычные школы.

"Вкладывать ресурсы и получать ощутимые результаты в одном-двух десятках школ проще, чем в массовом образовании. В вузовском проекте "5-100" мы уже это проходили. Кстати, об этом проекте, кажется, уже окончательно забыли", - указывает эксперт.

Напомним, проект "5-100" был запущен в 2012 году на пять лет, а позднее продлен до 2020 года, и был рассчитан на вхождение в первую сотню университетов мира пяти российских (по версии трех самых авторитетных международных рейтингов: Quacquarelli Symonds, Times Higher Education и Academic Ranking of World Universities). В нынешних условиях он потерял всякий смысл, но он так и не был достигнут, хотя был громко анонсирован. Такая же судьба может постигнуть и "передовые школы".

Учитель информатики из Санкт-Петербурга, глава городского родительского комитета Михаил Богданов пишет, что это куда легче, чем "разгребать авгиевы конюшни массовой школы", где учителя работают на две ставки, самих учителей не хватает, а обучение превращено в формальность.

"Какие "передовые школы"? У нас полстраны неучами с аттестатами выпускаются, товарищ Мишустин! Откройте глаза! Силами "передовых школ" Вы экономику кадрами никогда не обеспечите! Если будет 100 "передовых" школ хороших (что не факт) и 40000 никудышных - Вы как кадровый дефицит восполните? Займитесь уже ПРОСТЫМИ школами и их реальными проблемами, пожалуйста!" - призывает Богданов.

Ранее были созданы передовые инженерные школы - 30 штук, а 20 должны быть открыты в этом году. Они ориентированы прежде всего на взаимодействие с потенциальными работодателями. В них 5,5 тыс. бюджетных мест.