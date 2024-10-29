29 Октября 2024
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Образование В России
Фото: Накануне.RU

Власти хотят создать в стране несколько "передовых школ"

В России будет создан Координационный совет по созданию передовых школ. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Состав совета будет утвержден позже.
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Ранее по итогам послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин поручил создать не менее 12 таких школ до 2030 года. Они должны применять лучшие практики обучения, и там не должно быть тех проблем, которые существуют в обычных школах. Пилотный проект по созданию передовых школ был запущен в 2023 году. Его участниками на первом этапе стали Белгородская, Нижегородская, Новгородская, Псковская и Рязанская области.

Ожидается, что в них будут принимать детей с 7 класса, анонсировал Минпрос. Детей в классах будет меньше, чем обычно, а у каждого ребенка будет индивидуальный процесс сопровождения. Впрочем, формально он есть у каждого ребенка и сегодня.

Канал о научной и образовательной политике НОП.РФ пишет, что к проекту есть немало вопросов. Прежде всего, почему их так мало. Ведь 12 школ к 2030 году - это капля в море, что и когда это даст стране?

Доктор технических наук профессор Евгений Белый отмечает, что если в эти школы будут отбирать самых подготовленных детей из региона, то очень сомнительно, что разработанные в передовых школах технологии и практики можно было масштабировать на обычные школы.

"Вкладывать ресурсы и получать ощутимые результаты в одном-двух десятках школ проще, чем в массовом образовании. В вузовском проекте "5-100" мы уже это проходили. Кстати, об этом проекте, кажется, уже окончательно забыли", - указывает эксперт.

Напомним, проект "5-100" был запущен в 2012 году на пять лет, а позднее продлен до 2020 года, и был рассчитан на вхождение в первую сотню университетов мира пяти российских (по версии трех самых авторитетных международных рейтингов: Quacquarelli Symonds, Times Higher Education и Academic Ranking of World Universities). В нынешних условиях он потерял всякий смысл, но он так и не был достигнут, хотя был громко анонсирован. Такая же судьба может постигнуть и "передовые школы".

Учитель информатики из Санкт-Петербурга, глава городского родительского комитета Михаил Богданов пишет, что это куда легче, чем "разгребать авгиевы конюшни массовой школы", где учителя работают на две ставки, самих учителей не хватает, а обучение превращено в формальность.

"Какие "передовые школы"? У нас полстраны неучами с аттестатами выпускаются, товарищ Мишустин! Откройте глаза! Силами "передовых школ" Вы экономику кадрами никогда не обеспечите! Если будет 100 "передовых" школ хороших (что не факт) и 40000 никудышных - Вы как кадровый дефицит восполните? Займитесь уже ПРОСТЫМИ школами и их реальными проблемами, пожалуйста!" - призывает Богданов.

Ранее были созданы передовые инженерные школы - 30 штук, а 20 должны быть открыты в этом году. Они ориентированы прежде всего на взаимодействие с потенциальными работодателями. В них 5,5 тыс. бюджетных мест.

Теги: школа, образование


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