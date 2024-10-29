"Т Плюс" объединился со свердловскими ссузами для подготовки специалистов энергетики

Свердловский филиал "Т Плюс" объединился с 10 колледжами и техникумами Екатеринбурга, Лесного и Каменска-Уральского для подготовки профессиональных кадров и привлечение молодых специалистов в энергетику. Стороны планируют совместно готовить квалифицированный персонал по наиболее востребованным энергетическим специальностям.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Т Плюс", в созданное объединение войдут и работодатели, которые будут согласовывать образовательные программы и учебный процесс. Энергетики помогут с формированием материальной базы для учащихся, создав современные, специализированные аудиторий и лабораторий.

Регулярно будущие специалисты будут участвовать в профориентационных мероприятиях, а после выпуска гарантированно выходить на стажировку с последующим трудоустройством. Помимо этого студентов также ожидают совместные научно-практические мероприятия, семинары, круглые столы и открытые лекции.

В программу также включат и уже действующих сотрудников "Т Плюс", которые смогут прийти на переподготовку или повышение квалификации.

В свою очередь руководители учебных заведений сообщили о возможности не только «растить» кадры для энергообъектов, но и проводить мероприятия по переподготовке и

"Свердловский филиал "Т Плюс" при реализации кадровой политики делает упор на воспитание молодых специалистов, начиная со ступени среднего профессионального образования. Важно принимать на работу кадры, подготовленные, исходя из конкретных потребностей энергетического производства", — отметила директор по управлению персоналом Светлана Темина.