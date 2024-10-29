Почти 3 тысячи потенциальных абитуриентов посетили профориентационные мероприятия ТМК

Более чем 2,6 тыс. школьников и их родителей посетили профориентационные мероприятия Трубной металлургической компании (ТМК) в рамках Единого дня открытых дверей федерального проекта "Профессионалитет".

Как сообщает пресс-служба ТМК, были проведены презентации образовательных программ, а также экскурсии в цеха металлургических предприятий и учебные аудитории колледжей-партнеров, которые были недавно обновлены. Кроме того, проведены мастер-классы и профессиональные пробы по ключевым металлургическим специальностям.

По словам заместителя генерального директора ТМК по управлению персоналом Елены Позолотиной, обучение по программе "Профессионалитет" позволяет студентам соединить теорию, получаемую в колледжах, с практикой, в которую они погружаются на реальном производстве еще во время учебы.