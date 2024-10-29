В Югорске прокуратура добилась возобновления подачи газа злостному неплательщику

В Югре "Газпром межрегионгаз Север" и "Газпром газораспределение Север" перекрыли подачу газа на пять котельных "Югорскэнергогаза", сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Югры.

Причиной стала задолженность муниципального унитарного предприятия. В результате отключения без тепла остались 28 многоквартирных домов и учреждение культуры.

"В целях восстановления прав граждан межрайонным прокурором в суд направлено исковое заявление о признании незаконными действий поставщика и ресурсоснабжающей организации по отключению котельных от газоснабжения. Судом применены меры предварительной защиты в виде возложения обязанности по немедленному восстановлению подачи газа на котельные. После вмешательства прокуратуры подача газа на всех котельных восстановлена", - говорится в сообщении.

По данным "Правды УрФО", Арбитражный суд ХМАО взыскал с "Югорскэнергогаза" около 13,5 млн рублей задолженности за поставленные ранее ресурсы. Долг накопился в мае текущего года. Также в сумму входит неустойка с 19 июня по 4 июля.

"Югорскэнергогаз" стабильно входит в группу наиболее злостных неплательщиков за поставленные ресурсы. Согласно последним данным "Газпром межрегионгаз Севера", актив администрации Югорска задолжал поставщикам свыше 85,3 млн рублей.