В Госдуме оценили вклад "ЗапСибНефтехима" в экономику России

Депутат Госдумы Иван Квитка высоко оценил вклад "ЗапСибНефтехима" в развитие экономики России.

"В условиях санкций наша экономика стабильно развивается. Один из ярких примеров – крупнейший нефтегазохимический комплекс "ЗапСибНефтехим" в Тобольске. Именно там реализуется перспективный отечественный проект по производству полипропилена", - написал Квитка в своем telegram-канале.

По его словам, полипропилен – один из самых востребованных материалов в мире, необходимый во многих отраслях промышленности. Из него делают пищевую тару, детали автомобилей, трубы, бытовую технику, компоненты медицинских и бытовых приборов.

"Мощность производства – 570 тыс. тонн в год. Ввод нового комплекса обеспечит стабильную поставку сырья, будет способствовать укреплению экономики Тюменской области и нашего государства. Импортозамещение в действии", - написал политик.