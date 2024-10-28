Губернатор Омской области Виталий Хоценко распорядился дополнительно выделить 51 млн рублей на жилищные сертификаты сиротам

Губернатор Омской области Виталий Хоценко поручил министерству строительства региона на дополнительные средства оформить и выдать жилищные сертификаты детям-сиротам.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, речь идет о сумме 51 млн рублей, это позволит в этом году предоставить социальную выплату на приобретение жилья еще 15 бывшим воспитанникам детских домов.

Размер сертификата для приобретения жилья в собственность в октябре вырос на 150 тыс. рублей и теперь составляет порядка 3,7 млн рублей.



Всего с начала года оформлены и выданы получателям 243 жилищных сертификата. Большая часть из них уже реализована - жилье сиротами выбрано и приобретено.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко уделяет вопросам обеспечения жильем детей-сирот особое внимание. Эту работу в регионах на личном контроле держит полномочный представитель президента РФ в СФО Анатолий Серышев.

В Омской области за три года действия такой меры поддержки детей-сирот, как социальная выплата, выдано 723 жилищных сертификата.

В регионе на сертификаты для детей-сирот только в прошлом году было выделено 533 млн рублей, в 2024 году — уже 834 млн рублей.