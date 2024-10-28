Перцовый баллончик распылил студент в лицо преподавателю в Омске

Перцовый баллончик распылил студент в лицо преподавателю Омского государственного университета имени Достоевского. Это произошло во время пересдачи экзамена, пишет РИА новости.

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Об этом рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

"Сегодня около 15.30 к участковому уполномоченному полиции обратился работник службы охраны Омского государственного университета и сообщил, что один из студентов в учебном корпусе на проспекте Мира распылил перцовый баллончик в лицо преподавателю. Учащийся убежал, а педагога забрала бригада скорой медицинской помощи", - сообщили там.

Педагогу оказали медицинскую помощь.

Как сообщает пресс-служба, о конфликтах между преподавателем и студентом информации не было. Региональная прокуратура проводит проверку.