Перцовый баллончик распылил студент в лицо преподавателю в Омске
Перцовый баллончик распылил студент в лицо преподавателю Омского государственного университета имени Достоевского. Это произошло во время пересдачи экзамена, пишет РИА новости.
Об этом рассказали в пресс-службе регионального УМВД.
"Сегодня около 15.30 к участковому уполномоченному полиции обратился работник службы охраны Омского государственного университета и сообщил, что один из студентов в учебном корпусе на проспекте Мира распылил перцовый баллончик в лицо преподавателю. Учащийся убежал, а педагога забрала бригада скорой медицинской помощи", - сообщили там.
Педагогу оказали медицинскую помощь.
Как сообщает пресс-служба, о конфликтах между преподавателем и студентом информации не было. Региональная прокуратура проводит проверку.