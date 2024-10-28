Жительница Екатеринбурга потребовала через суд записать ее к понравившемуся врачу

В Екатеринбурге местная жительница не смогла записаться к понравившемуся ей врачу, и решила сделать это через суд. Подробнее об этой истории сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Все началось с того, как Людмила сломала руку и решила обратиться в Уральский институт травматологии и ортопедии имени В.Д. Чаклина, чтобы пролечиться платно. Начитавшись хороших отзывов о специалисте на сайте института, гражданка попросила записать ее именно к этому врачу, но получила отказ. Пациентке объяснили, что выбранный ею доктор имеет иную специализацию.

При этом женщине не отказали в услуге, предложив записаться к другому врачу, на что та согласилась. После Людмила начиталась уже негативных отзывов о своем специалисте и решила пропустить прием. Вместо него она отправилась в суд с иском, в котором потребовала признать необоснованным отказ института в записи к желаемому врачу, а запись к другому – навязыванием ненужной услуги.

Представитель ответчика в суде отметил, что пациентка согласилась на запись к другому специалисту и сама не пришла на прием, хотя могла просто от него отказаться. Более того, ей объяснили причину отказа и рассказали о разнице в образовании, квалификации и графике работы врачей. Тот врач, к которому она мечтала попасть, не занимается лечением переломов.

Поскольку права пациентки не были нарушены, суд в удовлетворении требований отказал. Людмила попыталась оспорить решение в Свердловском областном суде, но и там встали на сторону института.