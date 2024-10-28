Суд избрал меру пресечения организаторам канала незаконной миграции, в числе которых были и полицейские из Тобольска

Ленинский районный суд Тюмени избрал меру пресечения организаторам канала незаконной миграции, в числе которых были и полицейские из Тобольска, сообщили Накануне.RU в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Им предъявлено обвинение по п. "а", "в" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ.

С 1 октября 2022 года по 31 мая 2024 года обвиняемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, составили более 21 фиктивного протокола об административных правонарушениях по ч. 4 ст. 18.9 КоАП РФ, организовали незаконное пребывание в России иностранцев.

"Суд избрал Наталье Самохваловой, Назокатхоне Назаровой меру пресечения в виде запрета определенных действий на срок до 22 декабря 2024 года. Анне Козловой - меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 22 декабря 2024 года. Руслану Слинкину - меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 22 декабря 2024 года", - говорится в сообщении.

Постановления суда не вступили в законную силу.