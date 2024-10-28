Уральский полпред высоко оценил вклад Югры в поддержку бойцов СВО и их семей

25-26 октября в Югре работал уральский полпред Артем Жога. Это был его третий визит в округ, однако в статусе полпреда – первый. В насыщенную программу включили посещение различных учреждений. Подробнее – в материале Накануне.RU.

Цель визита Артема Жоги – познакомиться с автономным округом, узнать, как он развивается. По словам полпреда, Югра – один из ключевых регионов топливно-энергетического комплекса страны. В реалиях сильнейшего санкционного давления и других внешних факторов нефтедобывающий сектор обеспечивает развитие региона.

"Регион уделяет большое внимание вопросам качества жизни людей. Югра является одним из флагманов в поддержке участников специальной военной операции и их семей. Мы изучим эти практики и будем предлагать масштабировать на всю страну", – сказал Артем Жога.

Программа визита полпреда была насыщенной. В Ханты-Мансийске Артем Жога посетил центр зимних видов спорта имени Александра Филипенко, где развернута экспозиция средств поддержки участников СВО. Автономный округ стал первым субъектом России, в котором в конце 2023 г. запущена автоматизированная информационная система сбора гуманитарной помощи (#АИСГумпомощь) по работе с заявками от военнослужащих. Система является открытой для всех жителей региона, военнослужащих. Командиры воинских частей направляют заявки, в которых указывают перечень необходимого имущества, контактное лицо. В ответ каждый житель Югры или организация могут оказать посильную помощь землякам, участвующим в специальной военной операции.

После Артем Жога посетил филиал Государственного фонда поддержки участников Специальной военной операции "Защитники Отечества", где вместе с губернатором Югры Русланом Кухаруком встретился с представителями общественных организаций, которые помогают участникам СВО и их семьям – Комитетом семей воинов Отечества, общественной организацией ветеранов боевых действий "Содружество", ассоциацией ветеранов специальной военной операции. Глава региона сообщил, что в Ханты-Мансийском автономном округе в дополнение к федеральным мерам поддержки участников СВО и членов их семей приняты 33 региональных.

"Мы понимаем, что та помощь, которая сегодня оказывается бойцам и их семьям, не была бы полной и адресной, если бы в этой работе не принимали участие люди, которые собрались в зале – представители наших общественных организаций, инициативные жители Югры", – подчеркнул Руслан Кухарук.

По словам полпреда, в регионах Уральского федерального уровня на высоком уровне ведется работа по оказанию мер поддержки участникам СВО и членам их семей.

Позже Артем Жога и Руслан Кухарук переместились в Сургут. Там они посетили центральный логистический пункт Гуманитарного добровольческого корпуса, где познакомились с общественными организациями региона, помогающими фронту.

В центральный логистический пункт в Сургуте поступает вся собранная в Югре гуманитарная помощь, которую волонтеры сортируют, упаковывают и отгружают в зону проведения специальной военной операции и в новые регионы Российской Федерации. Всего со склада организации уже отправлено более 11 тыс. "Посылок солдату", 15,5 тыс. "Коробок добра", более 15 тыс. адресных посылок военнослужащим автономного округа, находящимся в зоне проведения СВО. Кроме того, в зону проведения СВО обеспечена доставка почти 200 единиц техники и 734 тыс. кубометров пиломатериала для укрепления сооружений, а волонтерами гумкорпуса мирным жителям ЛДНР роздано более 2 млн порций горячего питания. Артем Жога осмотрел экспозицию общественных организаций, которые помогают участникам СВО и членам их семей, и выразил мнение об этой работе.

"Я – под огромным впечатлением. Югра шагнула далеко вперед. Тот объем работы, который югорчане сделали с января, впечатляет. Появились новые образцы помощи нашим бойцам на передовой. Многие задумки я взял себе на заметку. Уверен, что некоторые из них пойдут в массовое производство и будут распространены среди всех волонтеров России, которые помогают фронту", - сказал Артем Жога.

Полпред посетил в Сургуте Центр патриотических проектов "Моя история". Среди рассказанных там историй – подвиги полковника Андрея Фроленкова, чье подразделение заняло Чернобыльскую АЭС без боя, полковника Владимира Жоги, ценой собственной жизни спасшего мирных жителей Волновахи, летчика-аса майора Виктора Дудина, а также других военнослужащих.

"Правильно, что истории современных Героев России рассказаны на выставке в мультмедийном формате. Это позволит детям и молодежи почувствовать сопричастность, проникнуться историей каждого. Некоторых бойцов, о которых говорится на выставке, я знаю лично", - сказал Артем Жога.

Также Артем Жога и Руслан Кухарук познакомились с представителями гуманитарных общественных организаций, оказывающих поддержку участникам специальной военной операции и жителям новых субъектов России. Среди организаций — добровольческий швейный батальон "Шьем нашим. Югра", мастерская добрых дел тылового фронта "Душа Югры", межрегиональная общественная организация инвалидов и ветеранов локальных войн и военных конфликтов "Содружество" и другие. В своем telegram-канале Артем Жога высоко оценил увиденное.

"Идеи и разработки Югры – образец для подражания, пример эффективного производства. Я увидел, что ребята заряжены на результат. Нас ждет много совместной работы", - написал Артем Жога.