Инстасамка, возможно, станет новой солисткой "Ленинграда"

Инстасамка, возможно, станет новой солисткой "Ленинграда", пишет MASH.

Солист группы Сергей Шнуров уже провёл переговоры с певицей. Они хотят записать совместный альбом.

По информации Mash, Шнуров решил вернуться к музыке после проблем в семье.

Ранее мы писали, что Сергей Шнуров официально развелся с четвертой женой Ольгой Абрамовой. Решение о расторжении брака 21 октября вынес мировой суд района Хамовники. Заседание прошло без присутствия супругов. Решение вступит в законную силу через месяц.

Сергей Шнуров и Ольга Абрамова поженились в 2018 году. У них двое детей – дочь 2021 и сын 2022 года рождения.