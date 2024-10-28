Центр Екатеринбурга перекроют из-за Крестного хода в День народного единства

В предстоящий День народного единства по центру Екатеринбурга пройдет Крестный ход. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Предварит его божественная литургия в Свято-Троицком кафедральном соборе, которая начнется в 9:00. Затем по улицам уральской столицы пройдет традиционный общегородской Крестный ход. Его возглавит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Участники прошествуют к Храму-на-Крови, где затем состоится праздничный молебен.

В связи с проведением шествия 4 ноября с 11:30 до 12:30 будет перекрыто автомобильное движение на участках:

по улице Розы Люксембург, от Свято-Троицкого кафедрального собора до улицы Куйбышева;

по улице Куйбышева, от Розы Люксембург до Горького;

по улице Горького, от Куйбышева до Малышева;

по улице Малышева, от Горького до Пушкина;

по улице Пушкина, от Малышева до проспекта Ленина;

по проспекту Ленина, от улицы Пушкина до Толмачева;

по улице Толмачева, от проспекта Ленина до Первомайской;

по улице Царской, от Первомайской до Храма-на-Крови.

Как добавили в мэрии, охрану общественного порядка, безопасность движения транспорта и пешеходов на пути следования Крестного хода будут обеспечивать сотрудники полиции.