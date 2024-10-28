Главе Фонда ОМС позвонили мошенники и предложили…обновить медполис

Руководитель Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Илья Баланин едва не стал жертвой мошенников, предложивших ему обновить медицинский полис. Выступая на конгрессе "Национальное здравоохранение", он привел детали телефонного разговора.

"Лично мне звонили в текущем году и сказали, что мой страховой медицинский полис закончился, надо его обновить, и предложили это организовать", - цитирует РИА Новости Баланина.

Иных деталей он не привел.