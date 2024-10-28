Владельцев оружия, сдавших его для нужд СВО, освободят от ответственности

Росгвардия освободит владельцев оружия от ответственности, если они сдадут его для нужд специальной военной операции. Как сообщается на сайте Росгвардии, речь идет о тех, кто совершил незначительные преступления.

Для того, чтобы сдать оружие, можно воспользоваться электронным сервисом на сайте Росгвардии: там можно подать заявку о желании сдать оружие.

"За отдельные административные правонарушения в области оборота оружия (например, несвоевременное обращение для регистрации или перерегистрации оружия), которые не повлекли негативных последствий, граждане в случае передачи принадлежащего им оружия для нужд СВО будут освобождаться от административной ответственности", - говорится в сообщении.