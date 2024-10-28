В Верхней Пышме 9-летняя девочка почти лишилась пальца на игровой площадке

В Верхней Пышме 9-летняя девочка лишилась подушечки пальца в городском парке отдыха. Обычная игра на скалодроме чуть не закончилась для мледшеклассницы ампутацией фаланги.

Инцидент произошел накануне в местном парке. Там находится большая инсталляция "Манина Парк", которая представляет собой буквы с возможностями скалодрома. В какой-то момент ребенок зацепился рукой за острые края аттракциона, а мизинец застрял между панелями. Девочка спрыгнула и громко закричала. Когда к ней подбежала мала, подушечки пальца не было.

В больнице ребенка приняли без очереди из-за обильного кровотечения. К счастью, ноготь поврежден не был - в противном случае пришлось бы ампутировать фалангу.

Мама пострадавшей обратилась с жалобой на опасный аттракцион в полицию и прокуратуру. Следователи также заинтересовались инцидентом и уже выясняют детали произошедшего.

"Следственным отделом по городу Верхняя Пышма СУ СК России по Свердловской области проводится процессуальная проверка. Для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка, будет проведена судебно-медицинская экспертиза, принимаются меры к опросу возможных очевидцев. По итогам проверки будет принято процессуальное решение", - добавили в пресс-службе областного СКР.