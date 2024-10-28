Для районов Екатеринбурга создали аудиогиды

Для пяти районов Екатеринбурга стали доступны аудиоэкскурсии. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс".

Аудиогиды создала команда паблик-арт программы "ЧО", инициатором которой с 2020 года является "Атомстройкомплекс". Экскурсии разработаны совместно с гидами проекта "Екбгуляем" и озвучены актерами Центра современной драматургии и "Коляда-Театра". Пройти по городу, слушая истории о районах и знаковых местах, могут все желающие.

Для жителей и гостей Екатеринбурга доступны следующие экскурсии: "Жизнь культурных людей. Втузгородок", "Индустриальная жизнь Бенджамина Баттона. ВИЗ", "Это топ: как Парковый мог стать самым модным районом, и что из этого вышло", "Из прошлого в будущее: портал на районе. Юго-Запад" и "Че кого на Уралмаше? Уралмашевская азбука".

Благодаря этим записям можно познакомиться с историей Уралмаша, Юго-Западного и Верх-Исетского районов, Паркового и Втузгородка. В качестве звукорежиссера аудиоэкскурсий выступил композитор и лидер группы MAGIC MARGINAL, актер и режиссер Центра современной драматургии Илья Калинин.

В этом сезоне "ЧО" также появился еще один аудиогид для прогулки по Химмашу. В работе над ней участвовали химмашевцы и просто неравнодушные жители города. Участники исследовали район и в прогулках рассказывают о нем сквозь призму личной памяти и ассоциаций. Послушать аудиогид можно в телеграм-боте @himmash_promenade_bot.

Узнать больше о проекте и изучить экскурсии можно по этой ссылке.