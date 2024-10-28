Кировский губернатор призвал наказывать родителей, чьи несовершеннолетние дети садятся за руль

Губернатор Кировской области Александр Соколов считает, что следует привлекать к ответственности родителей, которые сажают детей за руль. Политик призвал госавтоинспекцию усилить работу в этом направлении.

"Если несовершеннолетний садится за руль, ему кто-то позволяет это делать. Нужно создать атмосферу нетерпимости к этому явлению. Прошу руководителей муниципалитетов, жителей с особым вниманием относиться к безопасности наших детей. Чужих детей не бывает", - цитирует губернатора пресс-служба правительства Кировской области.

Губернатор призвал жителей области не оставаться равнодушными и сообщать о нарушениях. По его мнению, это поможет обеспечить безопасность на дорогах.