Радиофак УрФУ установит памятную доску в честь "Агаты Кристи"

Памятная доска в честь уральской группы "Агата Кристи" появится на здании радиофака Уральского Федерального университета. Торжественное открытие запланировано на 2025 год.

Инициатором проекта стал центр поддержки культурного наследия и традиций "Денежкин Камень". Как передает слова его главы Олега Гененфельда "Ъ-Урал", автором проекта является бывший участник свердловского рок-клуба, а ныне известный местный дизайнер и кинорежиссер Олег Ракович.

От руководства вуза согласие уже получено и сейчас проект находится на техническом согласовании.