Первый российско-китайский спутник запустят с Восточного 5 ноября

Первый российско-китайский спутник запустят с космодрома Восточный 5 ноября. Об этом сообщает Амурский государственный университет.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" отправит в космос первый российско-китайский университетский спутник "Дружба АТУРК".

Аппарат разрабатывали студенты несколько лет в рамках реализации программы сотрудничества КНР и России. Первый совместный спутник двух стран сконструировали студенты Харбинского политехнического университета и Амурского госуниверситета.