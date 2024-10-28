Водителю, в ДТП с которым погибла семья председателя Североуральской гордумы, вынесли приговор

29-летнему гражданину Таджикистана Кайхону Холову вынесли приговор по делу о ДТП, в котором погиб спикер гордумы Североуральска Виктор Ильин вместе со своей супругой - Натальей Ильиной.

Приговор вынес Краснотурьинский городской суд. Холову назначено наказание в виде пяти лет колонии-поселения с последующим запретом на два года водить любое транспортное средство. Помимо этого, с осужденного взыскали по 1 млн рублей в пользу родственников погибших. Несмотря на это, как сообщают "Вечерние ведомости", семья погибших намерена обжаловать приговор и добиться для Холова лишения свободы в колонии общего режима.

Авария произошла 7 ноября: на трассе случилось лобовое столкновение автомобилей, за рулем одного из которых находился Ильин. Супругу депутата также доставили в больницу, однако 13 ноября она покинула этот мир вслед за мужем.