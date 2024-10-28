21 украинский беспилотник уничтожили ПВО России за прошедшую ночь

21 украинский беспилотник уничтожили противовоздушные силы (ПВО) России за прошедшую ночь. Как сообщает Министерство обороны России, 13 БПЛА перехвачены над территорией Белгородской области, шесть — над территорией Брянской области, по одному - над территорией Воронежской и Курской областей.

"В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 21 украинский беспилотный летательный аппарат. Тринадцать БПЛА перехвачены над территорией Белгородской области, шесть - над территорией Брянской области, один - над территорией Воронежской области и один - над территорией Курской области", - говорится в сообщении.