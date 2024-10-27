27 Октября 2024
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Происшествия Камчатский край
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

На Камчатке ввели режим ЧС из-за птичьего гриппа

На Камчатке ввели режим ЧС регионального характера из-за птичьего гриппа.

По сообщению правительства Камчатского края, штамм высокопатогенного гриппа птиц выявлен на птицефабрике "Пионерская". Сотрудники фабрики заметили повышенный падеж в одном из птичников в ночь на 26 октября. Был проведен отбор проб, который подтвердил диагноз "птичий грипп".

Министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Лебедев заявил, что в зону действия режима ЧС попали Елизовский муниципальный район, где располагаются объекты птицефабрики, и Петропавловск-Камчатский. Предпринимаются все необходимые меры по локализации вспышки.

"Проведена противоэпизоотическая комиссия, на которой принято решение о восстановлении зоны очага и угрожающей зоны радиусом 5 километров. Также будут установлены зоны наблюдения, в рамках которых будут проводиться мероприятия, направленные на предотвращение распространения данного вируса", — сказал министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края Вячеслав Черныш.

Грипп птиц не вызывает массового заболевания диких птиц и протекает у них бессимптомно; однако среди домашних птиц может вызывать тяжелые заболевания и гибель. Данное заболевание характеризуется потенциально высокой опасностью возбудителя для человека. Заражение человека и домашних птиц происходит при тесном контакте с инфицированной или мертвой дикой или домашней птицей. В отдельных случаях возможно заражение человека при употреблении в пищу мяса и яиц больных птиц без достаточной термической обработки.

От заражения до первых признаков заболевания у человека может пройти от нескольких часов до 5 дней. Заболевание гриппом птиц начинается остро с озноба, повышения температуры до 38°С и выше, мышечных и головных болей, болей в горле. Возможны водянистый жидкий стул и многократная рвота. Через 2-3 дня появляются затрудненное дыхание и влажный кашель, часто с примесью крови. Грипп птиц может осложниться пневмонией, сердечно-сосудистыми и почечными заболеваниями.

Теги: птичий грипп, камчатка, режим чс


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