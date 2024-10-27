В Израиле грузовик протаранил остановку. Десятки людей пострадали

В Тель-Авиве грузовик протаранил автобусную остановку, пострадали десятки людей.

Врачи скорой помощи и парамедики MDA оказывают помощь и эвакуируют 10 раненых в больницы. Среди раненых: 4 человека в тяжелом состоянии, 2 человека получили ранения средней степени тяжести, еще 4 человека получили легкие ранения. Медики также оказывают помощь другим пострадавшим на месте, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу скорой помощи Израиля (MDA).

Интерфакс приводит данные The Jerusalem Post, согласно которым пострадали 35 человек,некоторые люди в результате атаки оказались зажаты под грузовиком. Инцидент расценивается как террористический акт.

По данным The Times of Israel, водитель грузовика нейтрализован гражданскими, у которых было при себе оружие. Издание уточняет, что к остановке подъехал автобус, и в этот момент грузовик въехал в остановку.

В районе Глилот, где произошло ДТП, располагается штаб-квартира Моссада, а также несколько разведывательных подразделений Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), добавляет Коммерсант.

По данным Mash, теракт произошел рядом с военной базой "Глилот" в Израиле. Боевик угнал грузовик и на огромной скорости влетел в автобусную остановку. После столкновения радикал выбежал из автобуса с ножом и попытался напасть на людей. Его тут же ликвидировали военные. После террориста идентифицировали — им оказался местный житель.