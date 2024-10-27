В катастрофе Ми-2 в Кировской области погиб экипаж санавиации

В катастрофе вертолета в Кировской области погибла команда медиков санавиации. Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства региона Дмитрий Курдюмов.

По его словам, в результате крушения Ми-2 в Даровском районе погибла команда медиков Единой службы скорой медицинской помощи и санитарной авиации:

Валентин Комлев — пилот

Александр Гыска — врач

Татьяна Глызина — фельдшер

Сергей Широких — фельдшер

"Лично знал Валентина Комлева, опытнейшего пилота, который стоял у истоков восстановления службы санитарной авиации. Невосполнимая потеря. Искренние соболезнования семьям погибших и всем, кто имел честь быть знакомым и работать вместе с коллегами", - сказал Курдюмов.

Напомним, накануне вертолет Ми-2 разбился в Кировской област в лесу у деревни Белеенки.