Три человека погибли при крушении вертолета Ми-2 в Кировской области

Вертолет Ми-2 разбился в Кировской области, три человека погибли. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, жесткая посадка вертолета Ми-2 произошла в лесу у деревни Белеенки. Предварительно, на борту находились четыре человека. На данный момент обнаружены тела троих погибших.

Shot пишет, что разбился медицинский вертолет. На борту, по информации телеграм-канала, было четыре человека: пилот, врач и два фельдшера.