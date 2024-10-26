Астраханские мотолюбители отметили двухлетие воссоединения с Донбассом и Новороссией мотозаездом

В Астрахани состоялся мотозаезд в честь двухлетия воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией. В мероприятии принял участие глава региона Игорь Бабушкин.

Мероприятие прошло в рамках закрытия мотосезона-2024. Одними из приглашённых гостей стали дети из новых регионов страны. Посетителей яркого праздника поприветствовал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин: «Сегодняшний заезд особенный. Новые регионы вернулись в нашу большую семью и навсегда останутся её частью. За это и суверенитет нашей Родины сейчас сражаются бойцы со всей страны».

Колонна мотоциклистов проехала по центральным улицам города Астрахани. Маршрут астраханские мотолюбители завершили у Центра зимних видов спорта. Отметим, что в заезде приняли участие около 400 астраханцев, а на самом празднике было около полутора тысяч зрителей.