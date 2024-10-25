Региональный астраханский штаб разработал «дорожную карту» по реконструкции северных очистных сооружений областного центра

В четверг губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин провёл очередное заседание штаба по исполнению правительственного инцидента № 55. Участники встречи обсудили ход модернизации северных очистных сооружений канализации (СОСК) МУП города Астрахани «Астрводоканал».

Этот объект, имеющий важное социально-экономическое значение, находится в селе Началово Приволжского района и обслуживает 60% абонентов областного центра. Масштабная модернизация идёт с 2022 года в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология». Первый этап планируется завершить до конца 2024 года. В ближайшее время на объекте в два раза увеличат число рабочих – это позволит закончить строительно-монтажные работы в срок.

Сегодня заместитель председателя правительства – министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области Михаил Богомолов в режиме видеоконференцсвязи принял участие в совещании по инциденту № 55, которое провёл министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.

Напомним, инцидент № 55 ранее был запущен по поручению заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Патрушева. В соответствии с ним, до конца года Росприроднадзор РФ проверит 55 компаний, которые эксплуатируют очистные сооружения, введенные по нацпроекту «Экология». В том числе и «Астрводоканал». Региональный штаб разработал «дорожную карту» реализации мероприятий по реконструкции северных очистных сооружений. Так, до 5 ноября будет произведена корректировка проекта, после чего подрядчик сможет предъявить больший объем работ.