В Чувашии экс-главбух ГКЧС получила срок за махинации с 44,9 млн

В Чувашии бывшая главбух Госкомитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям получила срок за злоупотребление полномочиями.

В 2018-19 гг. чиновница помогала владельцу различных коммерческих организаций получать госконтракты. Через фиктивные фирмы бизнесмена в ГКЧС Чувашии было поставлено более дешевое оборудование, нежели требовалось, в коммерсант получил за это из бюджета 44,9 млн руб.

Экс-чиновница наказана шестью с половиной годами колонии общего режима. Бизнесмен – семью годами колонии общего режима. Осужденные взяты под стражу в зале суда, сообщает управление СКР по Чувашии.