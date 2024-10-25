Электросамокаты позволят арендовать только по биометрии

Электросамокаты в России со следующего года смогут арендовать только по биометрии. Как пишет SHOT, такое правило правительство внедряет для того, чтобы несовершеннолетние и нарушители ПДД не смогли пользоваться сервисами по чужим аккаунтам.

"В рамках эксперимента, условия которого сейчас обсуждают в правительстве, в приложения для аренды самокатов предлагают внедрить функцию подтверждения личности по биометрии. Если человек пользуется чужим или краденым аккаунтом, он просто не сможет начать поездку", — говорится в публикации.

Технология сверит селфи владельца аккаунта и человека, который хочет арендовать самокат в данный момент. Эксперимент стартует в середине следующего года в Москве и области.

Ранее сообщалось, что в столице за три месяца аварийность с участием электросамокатов в зоне проведения эксперимента по ограничению скорости снизилась почти на 50%.

До этого стало известно, что россиянам начнут выдавать водительские права на управление самокатом с 12 лет.