На пермском теплоходе "Нижнекамск" найдено тело капитана-механика

Начато расследование смертельного несчастного случая на теплоходе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Государственной инспекции труда.

23 октября 2024 года на теплоходе "Нижнекамск", находящемся на 2996 км реки Дон в Ростовской области, капитан-механик был обнаружен в каюте без признаков жизни.

Работодателем "Кама-Круиз" формируется комиссия по расследованию несчастного случая под председательством должностного лица Государственной инспекции труда в Пермском крае для установления причин и обстоятельств несчастного случая.

По итогам расследования будут приняты меры административного характера, материалы расследования несчастного случая будут направлены в органы следствия для решения вопроса о привлечении виновных к уголовной ответственности.