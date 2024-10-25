Путин: Украина дважды обращалась через Турцию с предложениями

Украина уже дважды через посредничество Турции обращалась к России с предложениями, но затем отказывалась от своих инициатив, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Но, когда мы соглашались, выяснялось, что украинская сторона уже успела отказаться. Так было дважды", - сказал глава государства в интервью Ольге Скабеевой на телеканале "Россия-1".

"В конце концов, надо разобраться, они готовы или не готовы, к чему они готовы", - отметил Путин.

До этого президент РФ заявил, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган передал на саммите БРИКС в Казани новые предложения по контактам с Киевом. Путин не стал уточнять детали полученных предложений, отметив, что "это такие все-таки интимные вещи".

Ранее Турция предлагала договориться о ненанесении ударов по энергетическим объектам, а также по торговому, гражданскому флоту в Черном море. Сообщалось, что президент РФ Владимир Путин согласился, Украина от этого отказалась.