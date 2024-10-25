Успешные практики Югры распространят по всей России

В Югре работает полномочный представитель Президента РФ в УрФО Артем Жога, сообщили Накануне.RU в департаменте внутренней политики Югры.

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога провел рабочую встречу с губернатором автономного округа Русланом Кухаруком.

Артем Жога отметил, что уже в третий раз посещает Югру, но первый – в качестве полномочного представителя президента Владимира Путина. Цель визита – познакомиться с территорией, с состоянием дел в части развития, дальнейшими планами. По словам Артема Жоги, Югра – один из ключевых регионов топливно-энергетического комплекса страны. Экономика субъекта на 80% состоит из нефтегазодобывающего сектора. Даже в условиях сильнейшего санкционного давления и других внешних факторов он не только сохраняет стабильность, но и обеспечивает планомерное развитие региона.

"Я уже в третий раз посещаю Югру и могу сказать, что регион уделяет большое внимание вопросам качества жизни людей, по ряду направлений Югра стабильно находится в числе лидеров. Радует, что ежегодно фиксируется естественный прирост населения. Кроме того, Югра является одним из флагманов в поддержке участников СВО и их семей. Сегодня мы изучим эти практики и будем предлагать масштабировать на всю страну", – подчеркнул Артем Жога.

Руслан Кухарук отметил, что на регион приходится почти половина всей добытой нефти в России.

"Югра – это не только географическое, но и энергетическое сердце нашей страны. Мы занимаем первое место в стране по добыче нефти и по производству электроэнергии. Естественному и миграционному приросту населения способствует уровень жизни. Наш регион занимает лидирующую позицию по индексу качества городской среды и в целом по качеству жизни", – обратил внимание губернатор Югры.

По словам главы региона, в октябре Югра досрочно завершила программу расселения аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. Благодаря этому жилищные условия улучшили 55,3 тысяч человек. Сейчас автономный округ приступает к новой программе – по переселению граждан из аварийного жилья, признанного таковым в период с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года. Соответствующую заявку на финансирование региону одобрил Фонд развития территорий.

В ходе двухдневной рабочей поездки в Югру Артем Жога также планирует посетить ряд учреждений и ключевых объектов региона в Ханты-Мансийске и Сургуте.