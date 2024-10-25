Во Владимирской области арестовали депутата по подозрению в использовании труда рабов

Во Владимирской области арестовали депутата и членов организованной группы по подозрению в мошенничестве и использовании рабского труда, сообщили в СУ СК по региону.

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Как сообщили в ведомстве, в преступную группу входили еще три человека. Они украли с банковского счета участника военной операции более 1 миллиона рублей.

Также мошенники "незаконно удерживали на территории принадлежащей депутату автомойки троих мужчин, используя их рабский труд".

К ним применяли насилие и заставляли работать без оплаты.

Возбуждено уголовное дело.