Скончалась пассажирка самолета Москва - Нижневартовск, экстренно севшего в Перми

Самолет авиакомпании "Аэрофлот", следующий по рейсу Москва - Нижневартовск совершил экстренную посадку в аэропорту Перми.

Причиной стало плохое самочувствие одной из пассажирок.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Пермского линейного отдела МВД России на транспорте, женщина скончалась.

"77-летняя женщина находилась без сознания. По прилёту в 03:47 бригадой скорой помощи проводились реанимационные мероприятия. Констатирована внезапная смерть. Криминальной составляющей нет", - говорится в сообщении.

Самолет прибыл в аэропорт Нижневартовска с задержкой в три часа.