Скончалась пассажирка самолета Москва - Нижневартовск, экстренно севшего в Перми
Самолет авиакомпании "Аэрофлот", следующий по рейсу Москва - Нижневартовск совершил экстренную посадку в аэропорту Перми.
Причиной стало плохое самочувствие одной из пассажирок.
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Пермского линейного отдела МВД России на транспорте, женщина скончалась.
"77-летняя женщина находилась без сознания. По прилёту в 03:47 бригадой скорой помощи проводились реанимационные мероприятия. Констатирована внезапная смерть. Криминальной составляющей нет", - говорится в сообщении.
Самолет прибыл в аэропорт Нижневартовска с задержкой в три часа.