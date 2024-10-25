В мэрии Екатеринбурга еще не решили, сохранится ли оплата проезда по QR-кодам после Нового года

В администрации Екатеринбурга пока не решили, оставлять ли в местном общественном транспорте оплату по QR-кодам. Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе мэрии.

Напомним, что с 10 октября и до 31 декабря в автобусах, троллейбусах и трамваях города оплатить проезд можно по QR-коду. При его использовании пассажир сможет сэкономить на одной поездке 13 рублей и заплатить всего 20 рублей, вместо 33.

Сегодня в СМИ появилась информация со ссылкой на пресс-службу Национальной системы платежных карт, о том, что QR-коды останутся в общественном транспорте Екатеринбурга и после Нового года, а стоимость проезда будет приравнена к тарифу по банковским картам.

Накануне.RU обратилось в пресс-службу мэрии, чтобы уточнить вопрос, а также узнать, будет ли действовать скидка в случае сохранения QR-табличек и в 2025 году. Там ответили, что решений по данному вопросу пока нет.