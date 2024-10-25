Средняя полная стоимость кредитов выросла до 31,7%

В России фиксируется рост средней полной стоимости кредитов (ПСК), включающей все затраты, которые несет заемщик в течение срока кредитования. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на топ-20 банков.

По информации издания, средний уровень ПСК достиг 31,7%. За последние полтора месяца этот показатель вырос на 2,2 процентных пункта, что более чем вдвое превышает размер повышения ключевой ставки.

Как объясняют эксперты, тенденция объясняется неопределенностью по поводу границ роста ключевой ставки, поэтому рынок закладывает в цены ее увеличение до 21%.

Банки увеличивают ставки быстрее, чем растет ключевая, также из-за опасений по ухудшению качества своих кредитных портфелей. Кредитные организации учитывают повышенные риски в стоимости своих продуктов. Ожидается, что в ближайшие месяцы ПСК не прекратит расти опережающими темпами.

Напомним, российские банки на фоне запредельно высокой ключевой ставки ЦБ могут по итогам 2024 года установить новый рекорд по чистой прибыли, сравнимой с дефицитом бюджета РФ за три года – 2024-2026. Чистая прибыль в 2024 году может составить от 3,1 трлн до 3,5 трлн руб.

Тем временем, депутаты от "Справедливой России – За правду" предложили ввести налог на сверхприбыль банков. Законопроектом предлагается механизм изъятия дополнительной прибыли банковской сферы посредством введения разового налога, аналогичного тому, что взимался с крупных компаний, – то есть 10% от сверхприбыли, полученной компанией за предыдущие два года. Позиция "ЕР" и кабмина по этому вопросу пока неизвестна.